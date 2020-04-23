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2020-04-23T20:31
https://ria.ru/20200423/1570486639.html
Эксперты обсудили подготовку общества к поправкам в Конституцию
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РИА Новости

Эксперты обсудили подготовку общества к поправкам в Конституцию

20:14 23.04.2020 (обновлено: 20:31 23.04.2020)
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© РИА Новости / Николай ХижнякКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Рабочая группа Общественной палаты РФ и ассоциация "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) провели круглый стол, посвященный предстоящему голосованию в отношении поправок к Конституции РФ.
В формате онлайн-конференции ведущие эксперты рассказали о международном опыте изменения Основного закона страны.
Максим Григорьев, руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по контролю за голосованием, выступил модератором круглого стола. Он рассказал, что сейчас в регионах ведется отбор наблюдателей, которые будут контролировать легитимность голосования.
По результатам последних опросов ВЦИОМ, если бы голосование прошло, как планировалось, 22 апреля, то на него бы пришли свыше 50% избирателей, за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали бы 67–68%. Об этом рассказал Александр Брод, сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.

В условиях пандемии граждане оценили важность поправок в социальный блок основного законодательного акта. В условиях падения цен на нефть и временной остановки предприятий тезисы, заложенные президентом в поправки, стали реализовываться. Это увеличение пособий для безработных, повышение оплаты больничных, обеспечение качественной и доступной медпомощи", – отметил Александр Брод.

По всей стране принимаются меры по поддержке предпринимателей, снижаются страховые взносы – эти меры, по мнению эксперта, показывают необходимость их закрепления в законодательных и подзаконных актах. Оперативные действия властей увеличивают доверие общества к сути поправок.
Ассоциация НОМ неоднократно отмечала в докладах то, что конституционная реформа в России соответствует международному опыту и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы, которая стоит на страже конституционного права", – уточнил Брод. Он уделил внимание срокам: они должны отталкиваться от того, когда эпидемия коронавируса пойдет на спад.
Алена Булгакова, председатель движения "Корпус "За чистые выборы", исполнительный директор ассоциации НОМ поддержала мнение коллеги. Она сказала, что более 200 экспертов в регионах подключены к аналитической работе по подготовке к общероссийскому голосованию. Среди них гражданские активисты, правозащитники и представители общественных палат. На дистанционных публичных платформах проводят предметное и разностороннее обсуждение аналитических материалов, подготовленных ассоциацией НОМ.
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Информацией и докладами НОМ руководствуются в регионах при подготовке к общероссийскому голосованию. Так, в Республике Северная Осетия – Алания 25 общественных организаций сотрудничают с местным отделением ОП РФ: все наблюдатели должны обучиться по так называемому золотому стандарту.
"Мы направили 20 поправок в комиссию ОП, и они были внесены на голосование в общий документ. С 12 марта мы приступили к подготовке общественных наблюдателей и успели очно провести10 слушаний вместе с Центральной избирательной комиссией", – поделилась Нина Чиплакова, председатель ОП РФ в республике.
Во многих регионах в обсуждении поправок к Конституции в приоритете те, что касаются укрепления государственности и социального блока, сохранения народного единства.

С развитием гражданского общества неизбежно появляется необходимость корректировать правовое поле. Поправки по большей части не меняют саму Конституцию. Речь идет об адаптации к меняющимся социально-правовым реалиям", – поделился мнением политконсультант Владислав Шиндяев.

Эксперты отметили, что правительства многих стран или перенесли работу с электоратом на фоне пандемии коронавируса, или отменили. В некоторых странах легитимация политических предложений была подтверждена, и выборы онлайн прошли успешно, например, в Южной Корее.
Граждане хорошо информированы о предстоящем голосовании и содержании федерального конституционного закона, и многие хотят стать наблюдателями. Чтобы сохранить открытость и законность, а значит, легитимность поправок к Конституции, потребуются дополнительные усилия и время для работы с институтами общества и желающими попасть в наблюдательные советы. Об этом рассказал Григорий Иоффе, председатель ОП РФ в Крыму.
Девять представителей региональных отделений Общественной палаты и трое ведущих экспертов приняли участие в круглом столе в режиме онлайн, теперь они готовятся к обучению пула общественных наблюдателей.
По итогам круглых столов и конференций НОМ и ОП РФ сформируют комментарии к процедуре проведения всероссийского голосования.
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