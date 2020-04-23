Додон заявил, что не допустит политизации Конституционного суда Молдавии

КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не допустит политизации Конституционного суда и предпримет для этого любые законные меры.
Глава Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан в пятницу был смещен с занимаемой должности, коллеги выдвинули ему вотум недоверия. Место главы КС займет судья Домника Маноле.
"Нужно узнать, что стоит за спиной этого решения, чтобы убедиться, что никто не пытается политизировать Конституционный суд. Мы предпримем все законные меры, чтобы не допустить этого", - заявил Додон в четверг в эфире телеканала NTV Moldova.
Цуркан был назначен главой КС в августе прошлого года. Его назначение было связно со скандалом, поскольку возглавлявшая тогда правительство Майя Санду выразила сомнение в беспристрастности Цуркана, ранее входившего в ряды партии социалистов. Судья КС Маноле обратилась к коллегам с просьбой пересмотреть решение о назначении Цуркана, но получили отказ, поскольку ее обращение было признано необоснованным.