Главу Конституционного суда Молдавии сместили с должности

КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Глава Конституционного суда Молдавии Владимир Цуркан в пятницу был смещен с занимаемой должности, его место займет судья Домника Маноле, сообщила пресс-служба КС.
"Конституционный суд Молдавии 23 апреля постановил, что Владимир Цуркан смещается с должности председателя КС, поскольку ему выдвинут вотум недоверия", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте КС.
Место Цуркана во главе КС займет судья Домника Маноле. С инициативой рассмотреть вопрос смещения Цуркана с должности председателя КС выступили его коллеги Николай Рошка и Люба Шова.
Цуркан был назначен главой КС в августе прошлого года. Его назначение было связно со скандалом, поскольку возглавлявшая тогда правительство Майя Санду выразила сомнение в беспристрастности Цуркана, ранее входившего в ряды партии социалистов. Судья КС Маноле обратилась к коллегам с просьбой пересмотреть решение о назначении Цуркана, но получили отказ, поскольку ее обращение было признано необоснованным.