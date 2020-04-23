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Культура
2020-04-23T22:12
https://ria.ru/20200423/1570486521.html
Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм "Освобождение"
https://cdn24.img.ria.ru/images/97863/93/978639313_0:508:2058:1666_1036x0_80_0_0_cae9712c61304aff1338d3c8ef8f874f.jpg
РИА Новости

Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм "Освобождение"

22:12 23.04.2020
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАктер Михаил Глузский в фильме Юрия Озерова "Освобождение"
Актер Михаил Глузский в фильме Юрия Озерова Освобождение
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мосфильм планирует выложить все пять частей военно-исторической киноэпопеи "Освобождение" режиссера Юрия Озерова на своем YouTube-канале 9 мая, так как из-за закрытия кинотеатров не удалось пустить картину в прокат, сообщил РИА Новости гендиректор киноконцерна Карен Шахназаров.
Ранее стало известно, что Мосфильм проводит работу по реставрации киноэпопеи к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мосфильм планировал выпустить картину в широкий российской прокат в мае, однако в связи со сложной эпидемиологической ситуацией кинотеатры страны закрыты.

"Сейчас смотрел пятую часть - картина выглядит потрясающе, батальная сцена - шедевр. Наши специалисты очень хорошую работу провели. Хотелось бы к 9 мая порадовать зрителей, думаю, что выложим отреставрированную версию на нашем YouTube-канале, сразу пять частей. Это будет хороший подарок для российских любителей кино, так как картина, безусловно, выдающаяся", - рассказал Карен Шахназаров.

© РИА Новости / Перейти в фотобанкАктеры Михаил Ульянов и Бухути Закариадзе в фильме "Освобождение"
Актеры Михаил Ульянов и Бухути Закариадзе в фильме Освобождение
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Актеры Михаил Ульянов и Бухути Закариадзе в фильме "Освобождение"
По его словам, маловероятно, что картину получится выпустить в широкий прокат после снятия ограничительных мер и открытия кинотеатров.
"У меня большое подозрение, что кинотеатры раньше осени не откроются, даже если эпидемия в скором времени пойдет на спад, все равно будут действовать ограничения, получается, слишком долго придется ждать до выхода в прокат, что не имеет смысла", - добавил он, отметив, что не обдумывал еще решение о выпуске фильма в прокат в следующем году.
Кинополотно "Освобождение" создавалось режиссером Озеровым в период с 1967 по 1972 год. Военно-историческая лента состоит из пяти отдельных фильмов – "Огненная дуга", "Прорыв", "Направление главного удара", "Битва за Берлин" и "Последний штурм". В пяти частях картины отражены важнейшие этапы Великой Отечественной войны: сражение на Курской дуге, форсирование Днепра, освобождение Киева, Тегеранская конференция, напряженные бои за Берлин и штурм Рейхстага, капитуляция нацистской Германии, конференция глав антигитлеровской коалиции в Ялте.
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