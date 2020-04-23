Мосфильм планирует 9 мая выложить отреставрированный фильм "Освобождение"

"У меня большое подозрение, что кинотеатры раньше осени не откроются, даже если эпидемия в скором времени пойдет на спад, все равно будут действовать ограничения, получается, слишком долго придется ждать до выхода в прокат, что не имеет смысла", - добавил он, отметив, что не обдумывал еще решение о выпуске фильма в прокат в следующем году.