Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 миллиона человек

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число зараженных COVID-19 в мире достигло 2 544 792, более 175 тысяч человек скончались, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
По последним данным ВОЗ, за сутки в мире были зафиксированы 73 657 новых случаев заражения и 6689 смертей.
Большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе (1 251 458).
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.