Россия не намерена обсуждать с США претензии по "нарушению" ДВЗЯИ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Россия не намерена обсуждать с США их претензии по "нарушению" Москвой Договора о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), так как именно американская сторона уже не одно десятилетие не ратифицирует договор, заявили в четверг в МИД РФ, комментируя доклад госдепартамента США о соблюдении международных соглашений в области контроля над вооружениями, разоружения и нераспространения.
"Мы неоднократно в различных форматах доводили до США и вновь повторяем, что не намерены обсуждать вопросы соблюдения запрета на ядерные испытания с государством, которое уже четверть века затягивает с ратификацией ДВЗЯИ, ставя тем самым под вопрос его вступление в силу", - говорится в комментарии МИД РФ.
Ранее госдеп США передал в конгресс ежегодный доклад, в котором среди прочего говорится, что Россия может не полностью соблюдать обязательство уведомлять Вашингтон о ядерных экспериментах в соответствии с Договором между СССР и США об ограничении подземных испытаний ядерного оружия от 1974 года. Также госдепартамент обвинил Россию в нарушении конвенции о запрещении химоружия, а Китай - в тайном проведении ядерных испытаний.