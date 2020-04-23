В Сочи потушили загоревшийся склад

СОЧИ, 23 апр – РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе в Адлерском районе Сочи, где огонь охватил 150 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
Уточняется, что вечером в четверг диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Таврической в Адлерском районе курорта. По прибытию пожарных расчетов к месту установлено, что произошло возгорание на складе.
"В 19.05 локализация на площади 150 квадратных метров. В 19.35 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, на месте работали четыре единицы техники и 18 человек личного состава. Информация о возможных пострадавших уточняется.
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