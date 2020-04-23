В Сочи потушили загоревшийся склад

Сотрудник МЧС РФ во время учений

СОЧИ, 23 апр – РИА Новости. Спасатели потушили пожар на складе в Адлерском районе Спасатели потушили пожар на складе в Адлерском районе Сочи , где огонь охватил 150 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю

Уточняется, что вечером в четверг диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Таврической в Адлерском районе курорта. По прибытию пожарных расчетов к месту установлено, что произошло возгорание на складе.

"В 19.05 локализация на площади 150 квадратных метров. В 19.35 ликвидация пожара", - говорится в сообщении.