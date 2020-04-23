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Культура
2020-04-23T20:00
https://ria.ru/20200423/1570486114.html
Юрий Башмет материально поддержит классических музыкантов
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РИА Новости

Юрий Башмет материально поддержит классических музыкантов

20:00 23.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкДирижер Юрий Башмет на репетиции Гонконгского оркестра китайских национальных инструментов на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
Дирижер Юрий Башмет на репетиции Гонконгского оркестра китайских национальных инструментов на X Зимнем международном фестивале искусств в Сочи
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Дирижер Юрий Башмет принял решение материально поддержать в период пандемии музыкантов, чье творчество связано с классической музыкой, кроме того, они смогут выступить на его фестивалях после снятия ограничений, сообщила пресс-служба "Русского концертного агентства"
"Сегодня все мы, кто так или иначе связан с классической музыкой… переживаем непростой период... В наиболее сложной ситуации оказались сейчас музыканты - солисты и композиторы, которые не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций, основной, а порой единственный, доход которых были именно гонорары за выступления на концертах. Юрий Башмет и "Русское концертное агентство" приняли решение поддержать именно этих музыкантов сегодня", - говорится в сообщении.
Любой профессиональный музыкант – солист, живущий и работающий в России, соответствующий нескольким критериям, может направить информацию о себе на сайт "Русского концертного агентства". Экспертное жюри выберет десять музыкантов, которые будут приглашены принять участие в концертах и фестивалях, проводимых Башметом в течении концертного сезона 2020/21 годов с оплатой проезда, проживания и гонорара.
Жюри также выберет пять композиторов, которым будут заказаны музыкальные произведения, с дальнейшим исполнением их на концертах, проводимых Башметом. Кроме того, будут выбраны 50 музыкантов-солистов, которые получат единовременную материальную выплату.
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КультураКоронавирус в РоссииМузыкаНовости культурыЮрий Башмет
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