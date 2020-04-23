Юрий Башмет материально поддержит классических музыкантов

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Дирижер Юрий Башмет принял решение материально поддержать в период пандемии музыкантов, чье творчество связано с классической музыкой, кроме того, они смогут выступить на его фестивалях после снятия ограничений, сообщила пресс-служба "Русского концертного агентства"

"Сегодня все мы, кто так или иначе связан с классической музыкой… переживаем непростой период... В наиболее сложной ситуации оказались сейчас музыканты - солисты и композиторы, которые не являются штатными сотрудниками каких-либо организаций, основной, а порой единственный, доход которых были именно гонорары за выступления на концертах. Юрий Башмет и "Русское концертное агентство" приняли решение поддержать именно этих музыкантов сегодня", - говорится в сообщении.

Любой профессиональный музыкант – солист, живущий и работающий в России, соответствующий нескольким критериям, может направить информацию о себе на сайт "Русского концертного агентства". Экспертное жюри выберет десять музыкантов, которые будут приглашены принять участие в концертах и фестивалях, проводимых Башметом в течении концертного сезона 2020/21 годов с оплатой проезда, проживания и гонорара.