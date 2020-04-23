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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T20:20
https://ria.ru/20200423/1570486020.html
Мужчина месяц пролежал с коронавирусом и не выздоровел
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570004471_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_6e3a19e95b3249f62a0b5a5634c03082.jpg
РИА Новости

Мужчина месяц пролежал с коронавирусом и не выздоровел

19:55 23.04.2020 (обновлено: 20:20 23.04.2020)
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© REUTERS / Jason RedmondПробирки с анализами крови, собранные в Сиэтле, Вашингтон, США
Пробирки с анализами крови, собранные в Сиэтле, Вашингтон, США
© REUTERS / Jason Redmond
Пробирки с анализами крови, собранные в Сиэтле, Вашингтон, США. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пилот авиакомпании Qantas, 53-летний австралиец Майкл Крю заразился коронавирусом, провел больше месяца на карантине, но так и не смог вылечиться. Об этом сообщает Daily Mail.
Мужчина сдал положительный тест после того, как вернулся в Перт из Лондона. Сначала у него появилась головная боль и кашель, а позже температура подскочила до 39 градусов.
Пилот считает, что заразился коронавирусом в Лондоне. По его словам, перед вылетом на родину он зашел в магазин за продуктами.
"Миниатюрная леди, которая обслуживала меня, обкашляла все продукты, что я приобрел. В тот же момент я подумал, что мне придется все это выбросить", — рассказал австралиец.
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Получив результаты анализа, мужчина изолировался у себя дома, однако спустя примерно месяц снова получил положительный результат анализа на коронавирус, что повергло его в шок.
Кроме того, по словам австралийца, болезнь нанесла существенный вред его здоровью и стала испытанием для организма.
"Я полагаю, что нет никаких медицинских средств, которые на самом деле могут вам помочь. Дело только в том, насколько силен ваш организм", — признался мужчина.
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Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В настоящее время, по данным ВОЗ, инфекцией заражены более 2,5 миллиона человек, около 175 тысяч из которых погибли и около 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании, Италии и ряде европейских стран.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 62 773 человека (в последние сутки зарегистрировано 4774 новых случая, что ниже показателей 21 и 22 апреля), 555 человек умерли, 4891 удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияАвстралияВ мире
Популярные комментарии
Англо-саксы надоели своими фейковыми пессимистичными историями, преследующими цель проявления у читателя отрицательных эмоций, негативно влияющих на иммунитет. Уже по заголовку "новости" понятно, что она или из США, или из Великобритании, или, как эта, из Австралии.
23 апреля, 20:46
llevksm
1900007
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