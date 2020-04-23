Мужчина месяц пролежал с коронавирусом и не выздоровел

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Пилот авиакомпании Qantas, 53-летний австралиец Майкл Крю заразился коронавирусом, провел больше месяца на карантине, но так и не смог вылечиться. Об этом сообщает Пилот авиакомпании Qantas, 53-летний австралиец Майкл Крю заразился коронавирусом, провел больше месяца на карантине, но так и не смог вылечиться. Об этом сообщает Daily Mail

Мужчина сдал положительный тест после того, как вернулся в Перт из Лондона . Сначала у него появилась головная боль и кашель, а позже температура подскочила до 39 градусов.

Пилот считает, что заразился коронавирусом в Лондоне. По его словам, перед вылетом на родину он зашел в магазин за продуктами.

"Миниатюрная леди, которая обслуживала меня, обкашляла все продукты, что я приобрел. В тот же момент я подумал, что мне придется все это выбросить", — рассказал австралиец.

Получив результаты анализа, мужчина изолировался у себя дома, однако спустя примерно месяц снова получил положительный результат анализа на коронавирус, что повергло его в шок.

Кроме того, по словам австралийца, болезнь нанесла существенный вред его здоровью и стала испытанием для организма.

"Я полагаю, что нет никаких медицинских средств, которые на самом деле могут вам помочь. Дело только в том, насколько силен ваш организм", — признался мужчина.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. В настоящее время, по данным ВОЗ , инфекцией заражены более 2,5 миллиона человек, около 175 тысяч из которых погибли и около 700 тысяч вылечились. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании, Италии и ряде европейских стран.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — 62 773 человека (в последние сутки зарегистрировано 4774 новых случая, что ниже показателей 21 и 22 апреля), 555 человек умерли, 4891 удалось победить болезнь. В большинстве российских регионов действует режим всеобщей самоизоляции, а в Москве и Подмосковье, помимо этого, ввели систему пропусков. Власти призывают граждан оставаться дома.