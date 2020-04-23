В Новой Москве нашли снаряд времен войны

"В деревне Бачурино в поселении Сосенское во время земляных работ найден предмет, похожий на снаряд", - сказал собеседник агентства.

По его словам, место опасной находки огорожено. Вывоз боеприпаса на подмосковный полигон для последующей утилизации планируется в пятницу. Работы на месте ЧП будут проводить саперы военной комендатуры.