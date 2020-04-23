"Организатор перевозок" назвал цель проверки цифровых пропусков в Москве

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 250 контролеров задействованы для проверки цифровых пропусков в московском метро и наземном городском транспорте, сообщили РИА Новости в ГКУ "Организатор перевозок".

В соответствии с указом мэра проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен лишь по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.

"Проверку в вестибюлях метро и наземном городском транспорте осуществляют более 250 контролёров ГКУ "Организатор перевозок". В случае отсутствия пропуска, нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Цель контроля – не выписать штраф, а повысить безопасность перевозок и предотвратить распространение вируса", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что проверка осуществляется при помощи планшетов с новейшим программным обеспечением. На наземных видах транспорта проводится выборочная проверка пропусков. В метрополитене это делается в автоматическом режиме: контролеры выявляют пассажиров, у которых на турникетах не сработала "Тройка", после чего приглашают их в желтую зону для дальнейших процедур проверки.

"В первый день работы контролёры выявили уже 2,5 тысячи человек, кто или не привязал свои транспортные карты к пропуску, или не имел действующий цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте", - добавили в пресс-службе.