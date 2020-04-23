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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T19:52
https://ria.ru/20200423/1570485885.html
"Организатор перевозок" назвал цель проверки цифровых пропусков в Москве
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569964942_0:203:3072:1931_1036x0_80_0_0_ed3ff8cffd21ece2cc38b0d74ba480f1.jpg
РИА Новости

"Организатор перевозок" назвал цель проверки цифровых пропусков в Москве

19:52 23.04.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЖитель Москвы демонстрирует цифровой пропуск для передвижения по городу
Житель Москвы демонстрирует цифровой пропуск для передвижения по городу
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Более 250 контролеров задействованы для проверки цифровых пропусков в московском метро и наземном городском транспорте, сообщили РИА Новости в ГКУ "Организатор перевозок".
В соответствии с указом мэра проезд на общественном транспорте Москвы с 22 апреля возможен лишь по картам "Тройка" и социальным картам, привязанным к электронному пропуску.
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"Проверку в вестибюлях метро и наземном городском транспорте осуществляют более 250 контролёров ГКУ "Организатор перевозок". В случае отсутствия пропуска, нарушителю грозит штраф в размере 5 тысяч рублей. Цель контроля – не выписать штраф, а повысить безопасность перевозок и предотвратить распространение вируса", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что проверка осуществляется при помощи планшетов с новейшим программным обеспечением. На наземных видах транспорта проводится выборочная проверка пропусков. В метрополитене это делается в автоматическом режиме: контролеры выявляют пассажиров, у которых на турникетах не сработала "Тройка", после чего приглашают их в желтую зону для дальнейших процедур проверки.
"В первый день работы контролёры выявили уже 2,5 тысячи человек, кто или не привязал свои транспортные карты к пропуску, или не имел действующий цифровой пропуск для проезда в общественном транспорте", - добавили в пресс-службе.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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