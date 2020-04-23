В МИД подтвердили, что Уилану дадут возможность звонить родным

"Что касается закрытого характера судебных заседаний, на которые не был допущен американский посол, о чем он говорил, то в этом нет ничего удивительного. В системе российского законодательства, как в большинстве других стран, ограничения доступа на слушание уголовного дела являются обычной практикой, если в обвинительных материалах содержатся сведения, относящиеся к категории государственной тайны", - отметила дипломат, добавив, что процесс над Уиланом, "который приехал в Россию именно за секретными данными, как раз такой случай".