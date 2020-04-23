В МИД подтвердили, что Уилану дадут возможность звонить родным

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Обвиняемому в шпионаже Полу Уилану суд разрешил звонить родным в США, в МИД РФ исходят из того, что звонки будут организованы в ближайшее время, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
В понедельник адвокат Владимир Жеребенков заявил РИА Новости, что Мосгорсуд разрешил два раза в месяц совершать звонки родителям Полу Уилану, обвиняемому в шпионаже против Российской Федерации.
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"Суд также санкционировал возможность телефонных разговоров обвиняемого с членами его семьи в США. Мы исходим из того, что такие звонки будут организованы в ближайшее время", - сказала Захарова на брифинге.
"Что касается закрытого характера судебных заседаний, на которые не был допущен американский посол, о чем он говорил, то в этом нет ничего удивительного. В системе российского законодательства, как в большинстве других стран, ограничения доступа на слушание уголовного дела являются обычной практикой, если в обвинительных материалах содержатся сведения, относящиеся к категории государственной тайны", - отметила дипломат, добавив, что процесс над Уиланом, "который приехал в Россию именно за секретными данными, как раз такой случай".
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце 2018 года. По заявлению спецслужбы, Уилана схватили во время шпионской акции, ему грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады, Ирландии и Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу.
Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Мужчина работал старшим менеджером в сфере корпоративной безопасности в компании BorgWarner, которая занимается производством автомобильных компонентов. Брат обвиняемого Дэвид Уилан сообщал, что должность его родственника в BorgWarner была упразднена, так что сейчас он безработный.
Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности, тем не менее адвокат Владимир Жеребенков сообщал журналистам, что сотрудники ФСБ задержали Уилана из-за флешки, которую ему передал товарищ в отеле "Метрополь". По утверждению защиты, иностранец думал, что на накопителе фотографии из туристической поездки в Сергиев Посад.
Адвокат считает, что из соображений продвижения по службе товарищ подставил Уилана, поскольку он имеет отношение к силовым структурам и "может получить за это звезды".
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