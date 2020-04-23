Собянин уверен, что москвичи сплотятся во время пандемии

Он добавил, что трудные времена всегда объединяют людей, и Москва за свою историю прошла через огромное количество кризисов и трудных периодов.

"Во время прохождения этого периода всегда существует огромное напряжение. Есть люди, которые мужественно переживают, другие очень волнуются, но как правило, это всегда сплачивает людей", - сказал Собянин.