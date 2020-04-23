Собянин уверен, что москвичи сплотятся во время пандемии

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил уверенность, что москвичи сплотятся во время пандемии COVID-19.
"Я уверен, что мы, во-первых, победим эту проблему, а во-вторых, люди ... москвичи, почувствуют себя более сплочёнными, более едиными, потому что я уверен, мы победим ту проблему, с которой сейчас боремся", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос, сплотит ли москвичей пандемия или разобщит.
Он добавил, что трудные времена всегда объединяют людей, и Москва за свою историю прошла через огромное количество кризисов и трудных периодов.
"Во время прохождения этого периода всегда существует огромное напряжение. Есть люди, которые мужественно переживают, другие очень волнуются, но как правило, это всегда сплачивает людей", - сказал Собянин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.