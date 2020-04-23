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Конституционный суд Молдавии приостановил получение кредита от России
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РИА Новости

Конституционный суд Молдавии приостановил получение кредита от России

19:55 23.04.2020 (обновлено: 06:31 24.04.2020)
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, сообщила пресс-служба КС.
После этого судьи объявили вотум недоверия главе КС Владимиру Цуркану, его место займет Домника Маноле.
С просьбой оценить конституционность закона в суд обратилась оппозиционная группа "Pro Moldovа". Несмотря на это, парламент Молдавии одобрил получение кредита.
Для вступления документа в силу КС должен дать оценку соглашению Кишинева и Москвы.
Правительство Молдавии утвердило пересмотр закона о бюджете из-за эпидемиологической ситуации, его дефицит составит примерно 900 миллионов долларов. Власти планируют частично компенсировать его за счет кредита от России.
Цуркан стал главой КС в августе прошлого года. Его назначение было связно со скандалом, поскольку возглавлявшая тогда правительство Майя Санду выразила сомнение в беспристрастности Цуркана, ранее входившего в партию социалистов.
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