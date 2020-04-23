Конституционный суд Молдавии приостановил получение кредита от России

КИШИНЕВ, 23 апр — РИА Новости. Конституционный суд Конституционный суд Молдавии приостановил вступление в силу закона о получении республикой кредита от России в размере 200 миллионов евро, сообщила пресс-служба КС.

После этого судьи объявили вотум недоверия главе КС Владимиру Цуркану, его место займет Домника Маноле.

С просьбой оценить конституционность закона в суд обратилась оппозиционная группа "Pro Moldovа". Несмотря на это, парламент Молдавии одобрил получение кредита.

Для вступления документа в силу КС должен дать оценку соглашению Кишинева и Москвы.

Правительство Молдавии утвердило пересмотр закона о бюджете из-за эпидемиологической ситуации, его дефицит составит примерно 900 миллионов долларов. Власти планируют частично компенсировать его за счет кредита от России.