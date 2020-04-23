В Люксембурге число заразившихся коронавирусом достигло 3665

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Люксембурге превысило 3,6 тысячи, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства, всего количество зараженных COVID-19 в стране составляет 3665 человек. Количество летальных исходов достигло 83. Из больниц выписались 728 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.