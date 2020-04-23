"Моя страна – моя Россия" запускает онлайн-программы для участников

"В очный этап конкурса в этом сезоне прошло 738 человек из 75 регионов РФ, и мы посчитали важным подготовить участников к данному этапу. Наши эксперты и партнеры расскажут, на что необходимо обратить внимание при подготовке проекта к презентации, поделятся своим опытом и профессиональными практиками. Очень ценно, что к обучению наших конкурсантов подключились эксперты Клуба Лидеров России "Эльбрус", конкурсов "Мастера гостеприимства" и "Учитель будущего", Грантового конкурса молодежных инициатив, которые входят в платформу "Россия – страна возможностей", – привели в пресс-службе слова руководителя конкурса, проректораЛарисы Пастуховой.