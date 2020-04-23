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"Моя страна – моя Россия" запускает онлайн-программы для участников
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РИА Новости

"Моя страна – моя Россия" запускает онлайн-программы для участников

19:39 23.04.2020
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CC0 / StartupStockPhotos / Мужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком
CC0 / StartupStockPhotos /
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. XVII всероссийский конкурс "Моя страна – моя Россия" – один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" – начинает на время пандемии серию дистанционных образовательных программ для участников проекта, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
"В очный этап конкурса в этом сезоне прошло 738 человек из 75 регионов РФ, и мы посчитали важным подготовить участников к данному этапу. Наши эксперты и партнеры расскажут, на что необходимо обратить внимание при подготовке проекта к презентации, поделятся своим опытом и профессиональными практиками. Очень ценно, что к обучению наших конкурсантов подключились эксперты Клуба Лидеров России "Эльбрус", конкурсов "Мастера гостеприимства" и "Учитель будущего", Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи, которые входят в платформу "Россия – страна возможностей", – привели в пресс-службе слова руководителя конкурса, проректора РГГУ Ларисы Пастуховой.
Образовательные онлайн-мероприятия состоят из 3 блоков: "От замысла до реализации" для участников конкурса, "Обмен практиками и технологиями" и  "Методическая копилка"  для экспертов и педагогов – наставников конкурсантов. Подробная информация о датах и времени проведения вебинаров будет опубликована и постоянно обновляться на сайте и в социальных сетях конкурса.
В рамках образовательных мероприятий планируется также провести онлайн-встречи с участниками, не прошедшими в очный тур, и дать рекомендации по заполнению проектной заявки для победы в следующем сезоне. В качестве спикеров лекционных и семинарских занятий опытом поделятся представители Ассоциации выпускников конкурса.
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"Особенностью этого дистанционного обучения является участие спикеров из других проектов платформы "Россия – страна возможностей". Уверен, сейчас подобная интеграция нужна как никогда", – отметил заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Владислав Даванков.
Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".
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Образование - Общество
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