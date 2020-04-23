Собянин заявил, что во время эпидемии чувствует поддержку москвичей

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что чувствует поддержку жителей столицы, принимая меры против распространения коронавируса.
"Конечно, это тяжело, это очень сложно. Но вы знаете, я, принимая меры и видя реакцию москвичей, я чувствую их поддержку, потому что если бы этого не было, никакие меры бы не сработали, никакие полицейские кордоны, никакие административные санкции, ничего бы это не сработало. Большинство москвичей относятся с полным понимаем тех мер, которые мы предпринимаем", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сами москвичи помогают реализовать эти меры: разговаривают со своими соседями, родными, близкими, убеждая их пережить этот сложный период.
"Огромное количество людей проявляет самые лучшие качества, помогая соседям, близким, родным и даже незнакомым людям. Для меня это самое главное - поддержка москвичей. С этой поддержкой можно пережить любые трудности. Спасибо, друзья, вам", - добавил мэр.
Собянин отметил, что ему тяжело в этот период. "Если все предыдущие годы я делал все для того, чтобы люди выходили на улицы, общались, проводили вместе праздники, чтобы в городе была праздничная доброжелательная атмосфера, чтобы мы привлекали гостей, чтобы нам самим было уютно в нашем городе, то сегодня я занимаюсь тем, чтобы люди как можно меньше общались друг с другом, чтобы была достигнута самоизоляция максимально, чтобы меньше было контактов, чтобы люди не заражались, чтобы они были здоровы и чтобы мы в конечном итоге прошли этот сложный период", - добавил столичный градоначальник.
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