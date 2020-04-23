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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T19:37
https://ria.ru/20200423/1570485384.html
Собянин заявил, что во время эпидемии чувствует поддержку москвичей
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570033520_0:145:1600:1045_1036x0_80_0_0_fc556e7fea1a16903af5a47dd8974809.jpg
РИА Новости

Собянин заявил, что во время эпидемии чувствует поддержку москвичей

19:37 23.04.2020
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© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин осматривает стационар для приема пациентов с коронавирусной инфекцией на базе частной клиники "К+31 Сити" в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин осматривает стационар для приема пациентов с коронавирусной инфекцией на базе частной клиники К+31 Сити в Москве
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что чувствует поддержку жителей столицы, принимая меры против распространения коронавируса.
"Конечно, это тяжело, это очень сложно. Но вы знаете, я, принимая меры и видя реакцию москвичей, я чувствую их поддержку, потому что если бы этого не было, никакие меры бы не сработали, никакие полицейские кордоны, никакие административные санкции, ничего бы это не сработало. Большинство москвичей относятся с полным понимаем тех мер, которые мы предпринимаем", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, сами москвичи помогают реализовать эти меры: разговаривают со своими соседями, родными, близкими, убеждая их пережить этот сложный период.
"Огромное количество людей проявляет самые лучшие качества, помогая соседям, близким, родным и даже незнакомым людям. Для меня это самое главное - поддержка москвичей. С этой поддержкой можно пережить любые трудности. Спасибо, друзья, вам", - добавил мэр.
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Собянин отметил, что ему тяжело в этот период. "Если все предыдущие годы я делал все для того, чтобы люди выходили на улицы, общались, проводили вместе праздники, чтобы в городе была праздничная доброжелательная атмосфера, чтобы мы привлекали гостей, чтобы нам самим было уютно в нашем городе, то сегодня я занимаюсь тем, чтобы люди как можно меньше общались друг с другом, чтобы была достигнута самоизоляция максимально, чтобы меньше было контактов, чтобы люди не заражались, чтобы они были здоровы и чтобы мы в конечном итоге прошли этот сложный период", - добавил столичный градоначальник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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