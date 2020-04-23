Собянин заявил, что во время эпидемии чувствует поддержку москвичей

Собянин отметил, что ему тяжело в этот период. "Если все предыдущие годы я делал все для того, чтобы люди выходили на улицы, общались, проводили вместе праздники, чтобы в городе была праздничная доброжелательная атмосфера, чтобы мы привлекали гостей, чтобы нам самим было уютно в нашем городе, то сегодня я занимаюсь тем, чтобы люди как можно меньше общались друг с другом, чтобы была достигнута самоизоляция максимально, чтобы меньше было контактов, чтобы люди не заражались, чтобы они были здоровы и чтобы мы в конечном итоге прошли этот сложный период", - добавил столичный градоначальник.