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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T19:34
https://ria.ru/20200423/1570485259.html
В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса продолжает снижаться
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569794507_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_00abcca81b8d02a4a075acefce4a9977.jpg
РИА Новости

В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса продолжает снижаться

19:34 23.04.2020
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© REUTERS / Mike SegarМашины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США
© REUTERS / Mike Segar
Машины скорой помощи возле полевого госпиталя в Центральном парке Нью-Йорка, США. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за сутки возросло на 438, за день до этого умерли 474 человека, следует из данных, представленных на пресс-конференции губернатором Эндрю Куомо.
Штат находится в центре эпидемии коронавируса в США.
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"Число скончавшихся безумно трагично - 438. Это число не снижается так быстро, как нам бы хотелось, чтобы оно снижалось", - заявил Куомо во время пресс-конференции. Трансляция велась на его сайте.
Губернатор отметил, что уровень госпитализации продолжает снижаться, при этом количество новых случаев продолжает оставаться примерно на прежнем уровне.
Куомо продемонстрировал график, на котором показано, что общее число госпитализированных на 22 апреля составило 15 021, за день до этого этот показатель составлял 15 599.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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