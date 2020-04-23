Собянин объяснил запрет гулять риском "погрузиться в пучину эпидемии"

Он подчеркнул, что сегодня, для того чтобы пойти в магазин, аптеку или выгулять собаку, не требуется электронных пропусков.

"Мы по сути надеемся на понимание горожан, на их самодисциплину, и многие этим пользуются, совершая прогулки в том или ином виде", - добавил мэр.