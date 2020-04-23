В Индии оценили ситуацию с распространением коронавируса

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 апр - РИА Новости. Распространение Распространение коронавируса Индии носит линейный, а не экспоненциальный характер, заявил К.К. Мишра, председатель одной из групп, созданных премьер-министром Нарендрой Моди для борьбы с кризисом в области здравоохранения.

Согласно последним данным, в стране зарегистрировано 21 700 случаев коронавируса, лечение проходят 16 689 человек. Выздоровели 4324 человека, погибли 686.

"Рост случаев COVID-19 был более или менее линейным, а не экспоненциальным; это указывает, что принятая нами стратегия преуспела в сдерживании инфекции до определенного уровня", - сказал Мишра на пресс-конференции в четверг.

Как отметил секретарь министерства здравоохранения Лув Аггарвал, в 12 районах страны не было зарегистрировано ни одного случая коронавируса за 28 дней, еще в 78 районах ни одного случая заболевания не было отмечено за последние 14 дней.

Генеральный директор Индийского совета по медицинским исследованиям Балрам Бхаргава отметил, что ситуация с распространением коронавируса не ухудшилась за последний месяц.

"В данный момент мы находимся более-менее на том же уровне, что и месяц назад. Ситуация не ухудшилась сильно. От 4 до 4,5% людей показывают положительный результат на коронавирус... За 30 дней блокировки мы смогли сократить передачу, минимизировать распространение и увеличить время удвоения COVID-19. Мы смогли последовательно наращивать тестирование и использовать время для подготовки к будущему в случае дальнейшего распространения вируса", - сказал Бхаргава.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.