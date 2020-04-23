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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-24T00:49
https://ria.ru/20200423/1570484446.html
Собянин: войска в Москву из-за коронавируса вводить не нужно
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570354647_0:0:2940:1655_1036x0_80_0_0_aea88d2b72c44556efdb1de1116702e3.jpg
РИА Новости

Собянин: войска в Москву из-за коронавируса вводить не нужно

19:21 23.04.2020 (обновлено: 00:49 24.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОткрытие инфекционного центра в Новой Москве
Открытие инфекционного центра в Новой Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в Москве достаточны, введение войск не требуется, заявил мэр Сергей Собянин.
Он привел в пример ситуацию в других странах, когда там вводят сначала мягкие меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. По его словам, в Москве режим оптимальный.

Усиление контроля

При этом Собянин отметил, что ограничения нужно точечно донастраивать.
По его мнению, сейчас нужно добиваться неукоснительного соблюдения уже обозначенных требований, то есть "кардинально ничего не меняя, тем не менее, ужесточать контроль за выполнением тех решений, которые мы приняли".
"Когда мы ввели электронные пропуска, у нас количество людей, которые ежедневно перемещаются по городу, снизилось от 500 до 800 тысяч людей. Это неплохой эффект", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Доверяйте врачам

Градоначальник также заявил, что пока мест в московских больницах хватает. Так, в оперативном режиме работают 15 тысяч коек. Он добавил, что каждый день вводятся одна-две больницы "с таким расчетом, чтобы довести до максимума 27-30 тысяч коек.
В связи с этим мэр предостерег от самолечения. По его словам, две трети умерших от коронавируса - это те, кто пытался лечиться по советам друзей.
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Отвечая на вопрос, как быть тем, кто лечится от коронавируса дома под наблюдением врачей, Собянин пояснил, что речь о том, что нужно лечиться исключительно теми лекарствами, которые выписывают медики.

Пандемия коронавируса

Пандемия нового заболевания охватила почти все страны. В мире, по данным ВОЗ, свыше 2,47 миллиона инфицированных, 169 тысяч человек скончались.
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В России число зараженных достигло 62 773, умерли 555 человек, 4891 пациент выздоровел. За последние сутки выявили 4774 новых больных COVID-19 — это на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Меры не только не эффективные ,но и неадекватные ,да ещё и с нарушением закона...Введите режим ЧС и тогда всё будет по закону...а так это насильное удержание людей и лишение их свободы да ещё и без средств на существование...
23 апреля, 20:06
П М
267202122
А что, у этого непримиримого борца с напастями есть такие полномочия?! Не иначе Царь!
23 апреля, 19:27
smirnov630
2481631121
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