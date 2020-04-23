Собянин: войска в Москву из-за коронавируса вводить не нужно

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ограничительные меры по коронавирусу в Ограничительные меры по коронавирусу в Москве достаточны, введение войск не требуется, заявил мэр Сергей Собянин

Он привел в пример ситуацию в других странах, когда там вводят сначала мягкие меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. По его словам, в Москве режим оптимальный.

Усиление контроля

При этом Собянин отметил, что ограничения нужно точечно донастраивать.

По его мнению, сейчас нужно добиваться неукоснительного соблюдения уже обозначенных требований, то есть "кардинально ничего не меняя, тем не менее, ужесточать контроль за выполнением тех решений, которые мы приняли".

"Когда мы ввели электронные пропуска, у нас количество людей, которые ежедневно перемещаются по городу, снизилось от 500 до 800 тысяч людей. Это неплохой эффект", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Доверяйте врачам

Градоначальник также заявил, что пока мест в московских больницах хватает. Так, в оперативном режиме работают 15 тысяч коек. Он добавил, что каждый день вводятся одна-две больницы "с таким расчетом, чтобы довести до максимума 27-30 тысяч коек.

В связи с этим мэр предостерег от самолечения. По его словам, две трети умерших от коронавируса - это те, кто пытался лечиться по советам друзей.

Отвечая на вопрос, как быть тем, кто лечится от коронавируса дома под наблюдением врачей, Собянин пояснил, что речь о том, что нужно лечиться исключительно теми лекарствами, которые выписывают медики.

Пандемия коронавируса

Пандемия нового заболевания охватила почти все страны. В мире, по данным ВОЗ , свыше 2,47 миллиона инфицированных, 169 тысяч человек скончались.

В России число зараженных достигло 62 773, умерли 555 человек, 4891 пациент выздоровел. За последние сутки выявили 4774 новых больных COVID-19 — это на 868 и 462 человека меньше, чем 21 и 22 апреля соответственно.