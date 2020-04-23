Генсек ООН призвал воздержаться от репрессий при борьбе с коронавирусом

ООН, 23 апр – РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить нарушений прав человека при введении чрезвычайных положений в странах, борющихся с коронавирусом

В четверг он представил доклад о проблеме соблюдения прав человека в условиях борьбы с коронавирусом и в процессе восстановления стран после кризиса, вызванного этой пандемией.

Как указал Гутерреш в своем видеообращении, пандемия COVID-19 является не только чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, но и экономическим, социальным, человеческим кризисом, который в свою очередь "быстро становится кризисом прав человека".

По его словам, вирус поражает всех без исключения, однако воздействие, которое он оказывает, проявляется в разных случаях по-разному. Он указал на то, что вирус обнажает недостатки в оказании государственных услуг и выявляет неравенство, которое препятствует доступу к этим услугам.

"Мы видим непропорциональное воздействие на определенные сообщества, рост ненавистнических высказываний, нападки на уязвимые группы и риски принятия жестких мер безопасности, подрывающих усилия в сфере здравоохранения", - сказал Гутерреш.

По его словам, необходимо обеспечить, чтобы любые чрезвычайные меры, включая чрезвычайное положение, были законными, соразмерными, недискриминационными, имели конкретную направленность и продолжительность.

"На фоне растущего национализма, популизма, авторитаризма и противодействия правам человека в некоторых странах кризис может служить предлогом для принятия репрессивных мер в целях, не связанных с пандемией. Это неприемлемо", - указал он.