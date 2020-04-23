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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T19:12
https://ria.ru/20200423/1570484108.html
Генсек ООН призвал воздержаться от репрессий при борьбе с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569147699_0:240:2716:1768_1036x0_80_0_0_325a7b59200293c533fa0100a6277b44.jpg
РИА Новости

Генсек ООН призвал воздержаться от репрессий при борьбе с коронавирусом

19:12 23.04.2020
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© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
ООН, 23 апр – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал не допустить нарушений прав человека при введении чрезвычайных положений в странах, борющихся с коронавирусом.
В четверг он представил доклад о проблеме соблюдения прав человека в условиях борьбы с коронавирусом и в процессе восстановления стран после кризиса, вызванного этой пандемией.
Как указал Гутерреш в своем видеообращении, пандемия COVID-19 является не только чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, но и экономическим, социальным, человеческим кризисом, который в свою очередь "быстро становится кризисом прав человека".
По его словам, вирус поражает всех без исключения, однако воздействие, которое он оказывает, проявляется в разных случаях по-разному. Он указал на то, что вирус обнажает недостатки в оказании государственных услуг и выявляет неравенство, которое препятствует доступу к этим услугам.
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"Мы видим непропорциональное воздействие на определенные сообщества, рост ненавистнических высказываний, нападки на уязвимые группы и риски принятия жестких мер безопасности, подрывающих усилия в сфере здравоохранения", - сказал Гутерреш.
По его словам, необходимо обеспечить, чтобы любые чрезвычайные меры, включая чрезвычайное положение, были законными, соразмерными, недискриминационными, имели конкретную направленность и продолжительность.
"На фоне растущего национализма, популизма, авторитаризма и противодействия правам человека в некоторых странах кризис может служить предлогом для принятия репрессивных мер в целях, не связанных с пандемией. Это неприемлемо", - указал он.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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