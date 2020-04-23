В Подмосковье рассказали о пациентах с коронавирусом из других регионов

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. За все время пандемии в Подмосковье было зарегистрировано 1519 случаев заражения коронавирусом у граждан из других регионов России, а также из-за рубежа, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 Московской области.
"Также в подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и иных регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было зарегистрировано 1519 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области", - говорится в сообщении.
В оперштабе уточнили, что среди них 758 жителей Москвы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.