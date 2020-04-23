В Италии число выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило новые случаи

РИМ, 23 апр — РИА Новости. В Италии от коронавируса за сутки поправились 3033 человека, количество выздоровевших и выписанных впервые превысило число новых случаев заражения, сообщил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Всего в стране от заболевания излечились 57 576 человек.

Также за сутки умерли 464 человека с COVID-19, всего — 25 549.

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 189 973. Накануне этот показатель составлял 187 327 (прирост в 2646 случаев).

"На сегодня зараженными являются 106 848 человек, за сутки это число снизилось на 851", — сказал Боррелли.

Накануне число зараженных без учета выздоровевших и скончавшихся снизилось на 710, также зарегистрировали 437 смертельных исходов. Падение числа инфицированных в Италии наблюдается с понедельника.

Продолжает сокращаться число госпитализированных. Так, больницы покинули 934 пациента, из реанимации выписали 117 больных. Последний показатель стабильно снижается с 4 апреля, сейчас он составляет 2267 пациентов, опустившись до "допикового" уровня 18 марта.

Кроме того, чуть более миллиона жителей Италии сдали около полутора миллионов тестов. По словам властей, в случае заражения больному необходимо сделать как минимум три теста — два из них необходимы для того, чтобы удостовериться в его выздоровлении.

Всего в мире, согласно ВОЗ, зафиксировано свыше 2,47 миллиона заболевших, 169 тысяч умерли. Среди самых подверженных COVID-19 государств — США, Испания, Италия, Франция и Германия. Россия в этом списке занимает десятое место.