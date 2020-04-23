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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T19:08
https://ria.ru/20200423/1570483816.html
В ЕР призвали перенести сроки отключения горячей воды из-за самоизоляции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_069fa5eaff06b576d2e448a59633e63f.jpg
РИА Новости

В ЕР призвали перенести сроки отключения горячей воды из-за самоизоляции

19:08 23.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСезонное отключение горячей воды
Сезонное отключение горячей воды
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Единая Россия" считает необходимым провести отключение горячей воды в многоквартирных домах после окончания периода самоизоляции, такое обращение направил в Минстрой РФ и оперативный штаб по коронавирусу координатор партпроекта ЕР "Школа грамотного потребителя", депутат Мосгордумы Александр Козлов.
"Традиционно в начале мая, после отключения отопления, в субъектах РФ стартуют плановые работы по ремонту теплосетей. Считаем, что в нынешнем году в связи со сложившейся ситуацией их необходимо передвинуть до снятия режима повышенной готовности. Поэтому я прошу Минстрой России дать рекомендации региональным коммунальным министерствам, департаментам с просьбой не отключать горячее водоснабжение в это время", - цитирует Козлова пресс-служба ЕР.
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Для коммунальных служб эта мера может представлять сложность, поскольку им потом придется наращивать темпы и совершать большой объем работ, отметил Козлов. Однако, по его словам, сейчас все, как никогда, "должны помогать друг другу, где-то в чем-то уступать".
"Если люди, вынужденные постоянно находиться в одном и том же помещении, будут лишены еще и такой важной коммунальной услуги (обеспечение горячей водой - ред.), это вызовет у них дополнительный дискомфорт. Поэтому это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан", - заключил он.
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Единая РоссияМосковская городская думаАлександр КозловОбщество
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