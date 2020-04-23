В ЕР призвали перенести сроки отключения горячей воды из-за самоизоляции

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. "Александр Козлов. Единая Россия " считает необходимым провести отключение горячей воды в многоквартирных домах после окончания периода самоизоляции, такое обращение направил в Минстрой РФ и оперативный штаб по коронавирусу координатор партпроекта ЕР "Школа грамотного потребителя", депутат Мосгордумы

"Традиционно в начале мая, после отключения отопления, в субъектах РФ стартуют плановые работы по ремонту теплосетей. Считаем, что в нынешнем году в связи со сложившейся ситуацией их необходимо передвинуть до снятия режима повышенной готовности. Поэтому я прошу Минстрой России дать рекомендации региональным коммунальным министерствам, департаментам с просьбой не отключать горячее водоснабжение в это время", - цитирует Козлова пресс-служба ЕР.

Для коммунальных служб эта мера может представлять сложность, поскольку им потом придется наращивать темпы и совершать большой объем работ, отметил Козлов. Однако, по его словам, сейчас все, как никогда, "должны помогать друг другу, где-то в чем-то уступать".

"Если люди, вынужденные постоянно находиться в одном и том же помещении, будут лишены еще и такой важной коммунальной услуги (обеспечение горячей водой - ред.), это вызовет у них дополнительный дискомфорт. Поэтому это не только вопрос удобства, но и сохранения нормального психического состояния граждан", - заключил он.