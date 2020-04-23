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2020-04-23T20:24
https://ria.ru/20200423/1570483681.html
Шушкевич обвинил Горбачева во лжи о развале СССР
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РИА Новости

Шушкевич обвинил Горбачева во лжи о развале СССР

19:00 23.04.2020 (обновлено: 20:24 23.04.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСтанислав Станиславович Шушкевич
Станислав Станиславович Шушкевич
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Станислав Станиславович Шушкевич. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Экс-председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич обвинил во лжи первого президента СССР Михаила Горбачева, назвавшего ГКЧП виновниками срыва перестройки.
"Он врет несусветно. <…> В его возрасте лучше этого не делать", — сказал Шушкевич в эфире радиостанции НСН.
Бывший политик добавил, что теперь можно объявить виноватым кого угодно. По его словам, Горбачев сделал "много положительного", но в дальнейшем стал "тормозом". Шушкевич обвинил его в жажде власти.
"Поэтому когда договор он приносил 20 октября 1991 года, то там получалось, что снова над всеми будет президент Горбачев", — утверждает политик.
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Кроме того, он обвинил экс-президента СССР в попытке заполучить власть "полуобманным" путем и нежелании ее делить с кем-либо. А потеряв достойных советников, Горбачев "начал делать много глупостей и много врать", заявил Шушкевич. Он добавил, что считает подобное поведение постыдным для пожилого человека, и призвал его раскаяться.
"Все мы причастны к тому, что построен "дикий капитализм". Мы хотели капитализма, думая, что это лучше, а получился "дикий". Не хватило ума", — сказал белорусский политик.
Шушкевич призвал Горбачева не делать из себя посмешище и напомнил, что тот является лауреатом Нобелевской премии, которую получил за содействие объединению Германии.
"Наверное, можно было бы сделать это более выгодным для Советского Союза образом, но я тогда думал, что он поступает правильно. Уже потом понял, что он продешевил в десять раз", — признался политик.
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В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч, когда состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.
Несколько десятков танков в те дни вплотную приблизились к Дому Верховного Совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота; союзные органы исполнительной власти, включая силовые структуры, были переподчинены президенту России.
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Популярные комментарии
Ликвидируйте это позорище,как Ельцин центр! Используйте это сооружение под другие нужды,но как музей! да ещё в память о предателе! Ну это издевка над гражданами страны,мы это так расцениваем.
23 апреля, 19:10
Алина Эн
25821215
Шушкевич, конечно, тоже наворотил делов, но до Горбачёва ему далеко. Тот напоминает человека, который полез в воду не умея плавать. Столько ошибок наделал, что возникают сомнения в том, что они случайны.
23 апреля, 19:18
ТМТоварищ Маузер
17660114
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