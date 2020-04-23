Поцелуй в масках: как работают влюбленные фельдшеры во время пандемии

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Жители Екатеринбурга Сергей Горин и Ксения Реутова – фельдшеры скорой помощи. Их объединяет не только работа: молодые люди находятся в отношениях и осенью планируют пожениться. Из-за пандемии коронавируса резко возросла нагрузка на систему здравоохранения, и молодым людям стало сложнее видеться, однако ситуация только укрепляет их отношения.