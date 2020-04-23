2020-04-23T19:00
2020-04-23T19:00
https://ria.ru/20200423/1570483610.html
Поцелуй в масках: как работают влюбленные фельдшеры во время пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483548_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_e4131eeb8a9a353b649704014386276b.jpg
РИА Новости
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РИА Новости
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Поцелуй в масках: как работают влюбленные фельдшеры во время пандемии
Жители Екатеринбурга Сергей Горин и Ксения Реутова – фельдшеры скорой помощи. Их объединяет не только работа: молодые люди находятся в отношениях и осенью планируют пожениться. Из-за пандемии коронавируса резко возросла нагрузка на систему здравоохранения, и молодым людям стало сложнее видеться, однако ситуация только укрепляет их отношения.
2020-04-23T19:00
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=71338914&type=mp4
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570483548_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_7dc1d62afe9ba2f2100c6d6317f0ab88.jpg
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Поцелуй в масках: как работают влюбленные фельдшеры во время пандемии
Жители Екатеринбурга Сергей Горин и Ксения Реутова – фельдшеры скорой помощи. Их объединяет не только работа: молодые люди находятся в отношениях и осенью планируют пожениться. Из-за пандемии коронавируса резко возросла нагрузка на систему здравоохранения, и молодым людям стало сложнее видеться, однако ситуация только укрепляет их отношения.
Влюбленные подстраховывают друг друга, но к ежедневному риску инфицирования относятся философски: "Мы просто работаем в таких условиях и на такой работе".