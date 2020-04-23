В Калининграде рассказали о четырехмесячном пациенте с коронавирусом

Она отметила, что по каждому случаю заболевания специалисты Роспотребнадзора определяют контакты — по семье, учебе, работе, медицинским учреждениям, а также близкие дружеские контакты. Медицинские службы получают предписание взять этих людей под медицинское наблюдение и обследовать на коронавирусную инфекцию. При этом человек, входящий в круг контактов с заболевшим, отстраняется от работы и помещается в режим изоляции по месту жительства.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 23 апреля на COVID-19 обследованы 13,3 тысячи человек. Выявлен 171 случай заражения (восемь за последние сутки), из них 48 человек выздоровели (троих выписали из больницы в четверг), один мужчина 1950 года рождения скончался. Под медицинским наблюдением находятся 1371 человек, в том числе 94 - в обсерваторе.