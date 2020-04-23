В Калининграде рассказали о четырехмесячном пациенте с коронавирусом

КАЛИНИНГРАД, 23 апр - РИА Новости. Самому маленькому пациенту в Калининградской области, у которого выявлен коронавирус, - четыре месяца, сообщила журналистам в четверг руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
"Самому маленькому заболевшему коронавирусом четыре месяца, самому старшему — 95 лет. Наибольшее число заболевших в возрастных группах 50-64 года и 30-49 лет, достаточно молодые люди, это группа, которая болеет у нас наиболее часто. Наибольшее количество — в Калининграде, 125 случаев или 73% от общего количества", - сказала Бабура.
Она отметила, что по каждому случаю заболевания специалисты Роспотребнадзора определяют контакты — по семье, учебе, работе, медицинским учреждениям, а также близкие дружеские контакты. Медицинские службы получают предписание взять этих людей под медицинское наблюдение и обследовать на коронавирусную инфекцию. При этом человек, входящий в круг контактов с заболевшим, отстраняется от работы и помещается в режим изоляции по месту жительства.
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 23 апреля на COVID-19 обследованы 13,3 тысячи человек. Выявлен 171 случай заражения (восемь за последние сутки), из них 48 человек выздоровели (троих выписали из больницы в четверг), один мужчина 1950 года рождения скончался. Под медицинским наблюдением находятся 1371 человек, в том числе 94 - в обсерваторе.
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