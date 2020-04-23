Мест в московских больницах на фоне COVID-19 хватает, заявил Собянин

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Мест в московских больницах для заразившихся новым типом коронавируса сейчас хватает, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"На сегодняшний день мест сегодня хватает, как я уже сказал, в оперативном режиме работают около 15 тысяч "коронавирусных" коек", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что по плану на ежедневной основе вводятся 1-2 больницы "с таким расчетом, чтобы довести до максимума 27-30 тысяч коек", - подчеркнул Собянин.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.