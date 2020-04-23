Тамбовский аэропорт получил статус федерального

ТАМБОВ, 23 апр – РИА Новости. Аэропорт "Тамбов" (Донское) включен в перечень аэропортов федерального значения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Соответствующий документ правительства опубликован на официальном портале правовой информации.
"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин неоднократно подчеркивал важность развития авиасообщения с другими регионами. Инициатором обращения в правительство России с просьбой о включении аэропорта "Тамбов" (Донское) в перечень аэропортов федерального значения выступила администрация области", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, благодаря федеральному статусу аэропорт "Тамбов" получит дополнительные возможности для развития авиаперевозок, в частности, сможет участвовать в программах развития объектов инфраструктуры воздушного транспорта и претендовать на получение федеральных субсидий.
"В настоящее время решается вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать суда более высокого класса и, соответственно, расширить географию полетов", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что аэропорт "Тамбов" (Донское) в настоящее время принимает самолеты из Краснодара и Екатеринбурга. Из-за ограничений, вызванных угрозой распространения коронавируса, временно приостановлены полеты в Санкт-Петербург. В случае снятия ограничений летом будут возобновлены полеты в Сочи и Симферополь.
Аэропорт Тамбова был построен в 70-х годах. Тамбовское областное государственное учреждение "Аэропорт "Тамбов" (ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов") было создано 30 июля 2010 года.