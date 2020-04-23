Тамбовский аэропорт получил статус федерального

ТАМБОВ, 23 апр – РИА Новости. Аэропорт "Тамбов" (Донское) включен в перечень аэропортов федерального значения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Соответствующий документ правительства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин неоднократно подчеркивал важность развития авиасообщения с другими регионами. Инициатором обращения в правительство России с просьбой о включении аэропорта "Тамбов" (Донское) в перечень аэропортов федерального значения выступила администрация области", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, благодаря федеральному статусу аэропорт "Тамбов" получит дополнительные возможности для развития авиаперевозок, в частности, сможет участвовать в программах развития объектов инфраструктуры воздушного транспорта и претендовать на получение федеральных субсидий.

"В настоящее время решается вопрос о реконструкции аэровокзального комплекса и взлетно-посадочной полосы, что позволит принимать суда более высокого класса и, соответственно, расширить географию полетов", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что аэропорт "Тамбов" (Донское) в настоящее время принимает самолеты из Краснодара и Екатеринбурга. Из-за ограничений, вызванных угрозой распространения коронавируса, временно приостановлены полеты в Санкт-Петербург. В случае снятия ограничений летом будут возобновлены полеты в Сочи и Симферополь.