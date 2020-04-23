Собянин рассказал, сколько медиков в Москве борются с коронавирусом

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Несколько десятков тысяч медиков задействованы для борьбы с коронавирусом в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Мы сегодня задействовали уже несколько десятков тысяч работников - это и врачи, и младшие персонал, и средний медицинский персонал, ординаторы, учащиеся колледжей, студенты и так далее", - заявил Собянин в интервью каналу "Россия 24".
Он также отметил, что сейчас профессионализм медиков и обеспеченность кадрами больниц - одна из главных задач, от этого зависит жизнь и здоровье пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.