Собянин назвал причину большинства тяжелых случаев и смертей от COVID-19

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Две трети скончавшихся среди тех, кто болел Две трети скончавшихся среди тех, кто болел коронавирусом , это те, кто пытались лечиться сами, заявил мэр Москвы Сергей Собянин , призвав москвичей не заниматься самолечением.

"От самолечения я бы очень серьезно предостерег. К сожалению, самые тяжелые больные и две трети смертей от коронавируса мы имеем от тех, кто пытался заниматься самолечением, а потом оказался в больницах", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Отвечая на вопрос, как быть тем, кто лечится от коронавируса дома под наблюдением врачей, мэр пояснил, что речь о том, что нужно лечиться исключительно теми лекарствами, которые выписывают медики.

"Они должны лечиться теми лекарствами, которые назначают им врачи, а не тем, что им знакомые посоветовали", - сказал Собянин.