Собянин сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве и в Нью-Йорке

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Сравнивая Москву и Нью-Йорк можно сказать, что Москва дала себе лаг в 3-4 недели для адаптации медицинской системы и подготовки по COVID-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Для сравнения можно взять похожий по численности на Москву Нью-Йорк, огромный мегаполис, огромная агломерация похожая на Москву. Сроки начала эпидемии, что у них, что в Москве примерно были одинаковы. Но тем не менее, в Нью Йорке уже почти месяц бушует пандемия, и очень по самому жесткому сценарию. У нас в Москве мы, по сути, на 3-4 недели дали себе лаг для адаптации медицинской системы, для адаптации граждан, для разворачивания тестов, лабораторных исследований, это возможность лучше подготовить систему", - сказал Собянин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.