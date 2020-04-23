Собянин сравнил ситуацию с коронавирусом в Москве и в Нью-Йорке

"Для сравнения можно взять похожий по численности на Москву Нью-Йорк, огромный мегаполис, огромная агломерация похожая на Москву. Сроки начала эпидемии, что у них, что в Москве примерно были одинаковы. Но тем не менее, в Нью Йорке уже почти месяц бушует пандемия, и очень по самому жесткому сценарию. У нас в Москве мы, по сути, на 3-4 недели дали себе лаг для адаптации медицинской системы, для адаптации граждан, для разворачивания тестов, лабораторных исследований, это возможность лучше подготовить систему", - сказал Собянин.