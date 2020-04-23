Собянин отметил снижение числа перемещающихся по Москве людей

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Введение электронных пропусков в Москве способствовало снижению количества людей, перемещающихся по городу, на 500-800 тысяч, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Когда мы ввели электронные пропуска, у нас количество людей, которые ежедневно перемещаются по городу, снизилось от 500 до 800 тысяч людей. Это неплохой эффект", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
В первой половине дня четверга Собянин сообщал, что с момента ввода электронных пропусков поток людей в Москве снизился "больше чем на 500 тысяч" человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.