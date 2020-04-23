Островский поддержал предложение открыть центр психологической помощи

"Считаю эту идею здравой и всецело ее поддерживаю", - заявил глава региона на заседании, которое прошло в формате видеоконференции.

На заседании отмечалось, что на сегодняшний день в Смоленской области зарегистрирован 251 случай заражения коронавирусом. Всего под медицинским наблюдением находятся 2596 человек. С контроля сняли более 1,6 тысяч смолян. В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции обследованы свыше 6,8 тысячи граждан.