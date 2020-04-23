Островский поддержал предложение открыть центр психологической помощи

СМОЛЕНСК, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский поддержал предложение открыть на базе Смоленского областного психоневрологического диспансера специализированный центр по оказания психологической помощи как пациентам, переболевшим COVID-19, так и медицинским работникам, которые в настоящее время борются с этой инфекцией. и приступить к предоставлению таких услуг населению, в том числе – дистанционно.
Как сообщает пресс-служба областной администрации, инициатива об открытии такого центра прозвучала на заседании оперативного штаба по организации и проведению мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, своевременное выявление и изоляцию лиц с признаками новой коронавирусной инфекции на территории Смоленской области.
"Считаю эту идею здравой и всецело ее поддерживаю", - заявил глава региона на заседании, которое прошло в формате видеоконференции.
На заседании отмечалось, что на сегодняшний день в Смоленской области зарегистрирован 251 случай заражения коронавирусом. Всего под медицинским наблюдением находятся 2596 человек. С контроля сняли более 1,6 тысяч смолян. В соответствии с медицинскими и эпидемиологическими показаниями на наличие новой коронавирусной инфекции обследованы свыше 6,8 тысячи граждан.
В ближайшее время в Клиническую больницу будут доставлены 24 дополнительных аппарата искусственной вентиляции легких. Также продолжаются поставки в медицинские учреждения средств индивидуальной защиты – лицевых масок, защитных костюмов, перчаток, бахил, очков.
Губернатор в целях оптимизации борьбы с распространением коронавируса и контроля за перемещением граждан поручил изучить опыт Москвы в части внедрения системы цифровых пропусков.