Люди просят у московской службы помощи "Милосердие" доставить им продукты

МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Чаще всего просители обращаются в штаб РПЦ по борьбе с коронавирусом (на горячую линию православной службы помощи "Милосердие") с просьбой к добровольцам доставить продукты, следует из сообщения, опубликованного на сайте Русской православной церкви.

"Почти 5 тысяч звонков поступило с начала месяца (апреля – ред.) на горячую линию церковного штаба помощи в Москве. Наибольшее количество просьб связано с помощью добровольцев в доставке продуктов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "московский церковный штаб помощи" развернут на базе православной службы помощи "Милосердие" и синодального отдела Московского патриархата по церковной благотворительности и социальному служению. Заявку о помощи можно оставить по телефону (495) 542-00-00.