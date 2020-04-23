Собянин не видит необходимости в более жестких ограничительных мерах

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ограничения в столице, принятые на фоне пандемии коронавируса, сейчас следует донастраивать точечно, более жесткие меры пока не нужны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Действительно, есть всегда возможность ужесточения режима. Но любое ужесточение режима должно быть чем-то обосновано, в случае необходимости, конечно, можно и это делать. Но если мы до введения электронных пропусков делали это фронтально - что называется, квадратно-гнездовым способом, то сегодня это делать нужно точечно, донастраивая этот механизм", - заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о возможности ужесточения в дальнейшем ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19.
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Он отметил, что сейчас следует добиваться неукоснительного соблюдения уже обозначенных требований, то есть "кардинально ничего не меняя, тем не менее, ужесточать контроль за выполнением тех решений, которые мы приняли".
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