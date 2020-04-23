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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T18:53
https://ria.ru/20200423/1570482385.html
Собянин не видит необходимости в более жестких ограничительных мерах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569346805_0:7:2952:1668_1036x0_80_0_0_1e06d5f2d326e4f618543e910ad22b14.jpg
РИА Новости

Собянин не видит необходимости в более жестких ограничительных мерах

18:35 23.04.2020 (обновлено: 18:53 23.04.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Ограничения в столице, принятые на фоне пандемии коронавируса, сейчас следует донастраивать точечно, более жесткие меры пока не нужны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Действительно, есть всегда возможность ужесточения режима. Но любое ужесточение режима должно быть чем-то обосновано, в случае необходимости, конечно, можно и это делать. Но если мы до введения электронных пропусков делали это фронтально - что называется, квадратно-гнездовым способом, то сегодня это делать нужно точечно, донастраивая этот механизм", - заявил Собянин в интервью телеканалу "Россия 24", говоря о возможности ужесточения в дальнейшем ограничительных мер на фоне пандемии COVID-19.
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Он отметил, что сейчас следует добиваться неукоснительного соблюдения уже обозначенных требований, то есть "кардинально ничего не меняя, тем не менее, ужесточать контроль за выполнением тех решений, которые мы приняли".
Актуальную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно найти на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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