Цены на нефть ускорили рост

Резервуары для хранения сырой нефти в штате Оклахома

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти, говорят данные торгов.

По состоянию на 17:52 мск июньские фьючерсы на североморскую смесь Brent подорожали на 11%, до 22,59 доллара за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI дорожают на 29,03%, до 17,78 доллара за баррель.

В ходе торгов цена американской нефти поднималась выше 18 долларов за баррель.

Всемирный банк прогнозирует, что в 2020 году средняя цена нефти будет на уровне 35 долларов за баррель. Таким образом, ВБ ухудшил свой октябрьский прогноз, где фигурировала цифра 58 долларов.

По оценке аналитиков, в 2021-м средняя цена поднимется до 42 долларов за баррель.

Коронавирус и связанные с ним меры негативно повлияли на мировой спрос и торговлю, перевозки и туризм. Аналитики ожидают снижения мировой экономики, что негативно сказывается на оценках спроса на нефть при возможном переизбытке предложения.

Двадцатого апреля стоимость WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже достигла отрицательной стоимости — минус 40,32 доллара за баррель.