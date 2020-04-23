Цены на нефть ускорили рост

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Мировые цены на нефть продолжают расти, говорят данные торгов.
По состоянию на 17:52 мск июньские фьючерсы на североморскую смесь Brent подорожали на 11%, до 22,59 доллара за баррель.
Июньские фьючерсы на WTI дорожают на 29,03%, до 17,78 доллара за баррель.
В ходе торгов цена американской нефти поднималась выше 18 долларов за баррель.
Всемирный банк прогнозирует, что в 2020 году средняя цена нефти будет на уровне 35 долларов за баррель. Таким образом, ВБ ухудшил свой октябрьский прогноз, где фигурировала цифра 58 долларов.
По оценке аналитиков, в 2021-м средняя цена поднимется до 42 долларов за баррель.
Коронавирус и связанные с ним меры негативно повлияли на мировой спрос и торговлю, перевозки и туризм. Аналитики ожидают снижения мировой экономики, что негативно сказывается на оценках спроса на нефть при возможном переизбытке предложения.
Двадцатого апреля стоимость WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже достигла отрицательной стоимости — минус 40,32 доллара за баррель.
На следующий день упали в цене и июньские фьючерсы: WTI торговалась по 6,55 доллара за баррель, Brent опускалась ниже 18 долларов. Впоследствии цены начали восстанавливаться.