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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-23T18:28
https://ria.ru/20200423/1570482046.html
В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2463
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2463

18:28 23.04.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 23 апр - РИА Новости. Четыре человека умерли от COVID-19 в Греции за минувшие сутки, зафиксированы 55 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2463 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в четверг.
"Большинство новых случаев инфицирования были зарегистрированы в медицинских учреждениях", - сказал он.
В Греции в последние дни количество выявленных случаев оставалось на невысоком уровне. Накануне не было ни одного умершего за сутки и всего семь новых случаев инфицирования. Два дня назад 150 человек заболели в гостинице для мигрантов.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 52 человека. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 57 пациентов, сообщил Циодрас.
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Скорость распространения нового коронавируса
За сутки скончались четыре человека, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 125 человек.
Главный эпидемиолог Греции отметил, что ситуация в стране неплохая, но она может быстро измениться, если не соблюдать меры профилактики.
"Я хотел бы отметить, что мы должны оставаться бдительными. Ситуация остаётся хорошей, но быстро может измениться, как это видно из вспышек за последние 48 часов. Инфицирование коронавирусом в обществе из-за расслабленности будет большим шагом назад. Мы должны ещё больше ограничить распространение вируса ", - отметил Циодрас.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоГрецияВ мире
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