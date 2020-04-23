В Греции число заразившихся коронавирусом достигло 2463

АФИНЫ, 23 апр - РИА Новости. Четыре человека умерли от COVID-19 в Четыре человека умерли от COVID-19 в Греции за минувшие сутки, зафиксированы 55 новых случаев заражения коронавирусом , всего в стране подтверждены 2463 случая инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в четверг.

"Большинство новых случаев инфицирования были зарегистрированы в медицинских учреждениях", - сказал он.

В Греции в последние дни количество выявленных случаев оставалось на невысоком уровне. Накануне не было ни одного умершего за сутки и всего семь новых случаев инфицирования. Два дня назад 150 человек заболели в гостинице для мигрантов.

В отделениях интенсивной терапии интубированы 52 человека. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 57 пациентов, сообщил Циодрас.

За сутки скончались четыре человека, всего жертвами COVID-19 в Греции стали 125 человек.

Главный эпидемиолог Греции отметил, что ситуация в стране неплохая, но она может быстро измениться, если не соблюдать меры профилактики.

"Я хотел бы отметить, что мы должны оставаться бдительными. Ситуация остаётся хорошей, но быстро может измениться, как это видно из вспышек за последние 48 часов. Инфицирование коронавирусом в обществе из-за расслабленности будет большим шагом назад. Мы должны ещё больше ограничить распространение вируса ", - отметил Циодрас.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.