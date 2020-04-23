Минтранс объяснил решение оставлять контакты при покупке билета на поезд

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минтранс России оперативно утвердил изменения, которые обязывают пассажиров оставлять контактные данные при покупке билетов на поезда холдинга РЖД , на фоне ситуации с изменением графика составов в связи со снижением пассажиропотока из-за коронавируса , сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также обращением перевозчика Минтрансом России было оперативно принято решение о внесении изменений в правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом", - сказали в пресс-службе Минтранса.

Там отметили, что принятые решения позволят перевозчику в случае изменений в графике движения поездов оперативно информировать об этом своих пассажиров с помощью смс-уведомлений либо электронной почты. "Кроме того, это позволит пассажирам сократить время на возврат денежных средств за неиспользованные билеты", - добавили в Минтрансе.

Пассажиры при покупке билета на поезд холдинга РЖД в кассе или через интернет с четверга должны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщали РЖД. Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена Минтрансом.

Согласно изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении билета в кассе на вокзалах, на сайте РЖД или через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" должны указывать свои контактные данные. Речь идёт о номере мобильного телефона или адресе электронной почты. Туда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет. Услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов является бесплатной. РЖД отмечали, что контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.

Холдинг РЖД из-за ситуации с коронавирусом изменил график курсирования ряда поездов и ещё ряд отменил. Компания отмечала, что это связано со снижением пассажиропотока. Отмены поездов коснулись лишь составов, которые имеют альтернативу.