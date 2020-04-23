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2020-04-23T18:26
https://ria.ru/20200423/1570481880.html
Минтранс объяснил решение оставлять контакты при покупке билета на поезд
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020025_0:63:3476:2018_1036x0_80_0_0_99549a39c7d9837edd33058a9fd9dfdd.jpg
РИА Новости

Минтранс объяснил решение оставлять контакты при покупке билета на поезд

18:27 23.04.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажирские поезда РЖД
Пассажирские поезда РЖД
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Минтранс России оперативно утвердил изменения, которые обязывают пассажиров оставлять контактные данные при покупке билетов на поезда холдинга РЖД, на фоне ситуации с изменением графика составов в связи со снижением пассажиропотока из-за коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также обращением перевозчика Минтрансом России было оперативно принято решение о внесении изменений в правила перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом", - сказали в пресс-службе Минтранса.
Там отметили, что принятые решения позволят перевозчику в случае изменений в графике движения поездов оперативно информировать об этом своих пассажиров с помощью смс-уведомлений либо электронной почты. "Кроме того, это позволит пассажирам сократить время на возврат денежных средств за неиспользованные билеты", - добавили в Минтрансе.
Пассажиры при покупке билета на поезд холдинга РЖД в кассе или через интернет с четверга должны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщали РЖД. Ранее пассажир мог оставлять свои контактные данные для оперативного информирования о корректировках в расписании движения поездов дальнего следования только по желанию. Теперь данная норма закреплена Минтрансом.
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Согласно изменениям, с 23 апреля все пассажиры при оформлении билета в кассе на вокзалах, на сайте РЖД или через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" должны указывать свои контактные данные. Речь идёт о номере мобильного телефона или адресе электронной почты. Туда будут приходить уведомления о возможных изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет. Услуга информирования пассажиров о корректировках в движении поездов является бесплатной. РЖД отмечали, что контактная информация не используется для маркетинговых и рекламных рассылок.
Холдинг РЖД из-за ситуации с коронавирусом изменил график курсирования ряда поездов и ещё ряд отменил. Компания отмечала, что это связано со снижением пассажиропотока. Отмены поездов коснулись лишь составов, которые имеют альтернативу.
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