Собянин рассказал, как принималось решение о введении цифровых пропусков

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Решение по введению электронных пропусков в Москве принималось непросто, оно несколько раз откладывалось, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"Очень непросто мы принимали решение по электронным пропускам. Более того, мы откладывали (ввод - ред.) день за днем, неделя за неделей, понимая, что это такая сложная ограничительная мера, очень психологически непростая", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-24".
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