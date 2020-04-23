Онлайн-брифинг сенаторов-врачей о мифах о COVID-19

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Участники:
— первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, врач-психиатр Игорь КАГРАМАНЯН;
— член Комитета СФ по социальной политике, врач-педиатр, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна КУСАЙКО;
— член Комитета СФ по социальной политике, врач-детский хирург, заслуженный врач Российской Федерации Владимир КРУГЛЫЙ;
— член Комитета СФ по социальной политике, врач-хирург Юрий АРХАРОВ;
— член Комитета СФ по социальной политике, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей ЛЕОНОВ.
Больше месяца россияне живут в режиме самоизоляции, чтобы минимизировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Информация о COVID-19, которую люди в больших количествах получают из СМИ и социальных сетей, иногда носит противоречивый характер и создает дополнительные вопросы.
Как отличить правдивую информацию о коронавирусной инфекции от ложной? Как сохранить свое здоровье и здоровье своих близких в период пандемии? Как улучшить свое психическое и физическое состояние в непростой период самоизоляции?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Участники:
— первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, врач-психиатр Игорь КАГРАМАНЯН;
— член Комитета СФ по социальной политике, врач-педиатр, заслуженный врач Российской Федерации Татьяна КУСАЙКО;
— член Комитета СФ по социальной политике, врач-детский хирург, заслуженный врач Российской Федерации Владимир КРУГЛЫЙ;
— член Комитета СФ по социальной политике, врач-хирург Юрий АРХАРОВ;
— член Комитета СФ по социальной политике, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Сергей ЛЕОНОВ.
Больше месяца россияне живут в режиме самоизоляции, чтобы минимизировать рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Информация о COVID-19, которую люди в больших количествах получают из СМИ и социальных сетей, иногда носит противоречивый характер и создает дополнительные вопросы.
Как отличить правдивую информацию о коронавирусной инфекции от ложной? Как сохранить свое здоровье и здоровье своих близких в период пандемии? Как улучшить свое психическое и физическое состояние в непростой период самоизоляции?
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
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