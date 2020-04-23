Собянин назвал введенные в Москве меры эффективными и адекватными

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Меры, введенные в Москве в связи с коронавирусом, более эффективны, чем в других странах, и адекватные, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканале "Россия 24".
"Я считаю, что те меры, которые мы ввели, они либо более эффективны, чем в других городах, либо адекватные той угрозе, которую мы имеем",- сказал Собянин.
Он добавил, что у Москвы оптимальный режим самоизоляции, которого придерживаются москвичи.
"Большинство москвичей ведут себя ответственно, и это дает нам возможность не ужесточать те меры, которые принимаются в административном порядке. На сегодняшний день этот режим, на мой взгляд, оптимален той ситуации, которая есть в городе", сказал Собянин.
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