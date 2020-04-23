В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

БАРНАУЛ, 23 апр - РИА Новости. Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.
Ранее сообщалось, что вахтовик из Башкирии заразил коронавирусом 39 своих коллег. Был определен круг контактных лиц – 84 человека, их госпитализировали в больницу Рубцовска.
"Выявлены еще более 50 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию. Положительный результат показал анализ, сделанный в лаборатории краевого диагностического центра. Сейчас проводится повторный анализ в лаборатории Роспотребнадзора. Все работники предприятия с подозрением на коронавирусную инфекцию контактировали с ранее выявленными инфицированными на Корбалихинском руднике", - говорится в сообщении.
Губернатор Виктор Томенко назначил на утро пятницы оперативное заседание краевого штаба, где будут выработаны решения о введении ограничительных мер в Змеиногорском районе. Отмечается, что глава региона также проведет селекторное совещание с главами Змеиногорского, Курьинского, Локтевского, Поспелихинского, Рубцовского, Третьяковского районов и Рубцовска.
В настоящий момент в Алтайском крае зарегистрировано 144 заболевших коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.