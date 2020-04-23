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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T18:23
https://ria.ru/20200423/1570481125.html
Собянин: власти Москвы не хотят сценария по COVID-19 с введением войск
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569829871_101:411:3010:2047_1036x0_80_0_0_7e0dd624d06b68eceff3247177fe8a57.jpg
РИА Новости

Собянин: власти Москвы не хотят сценария по COVID-19 с введением войск

18:13 23.04.2020 (обновлено: 18:23 23.04.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву
Мэр Москвы Сергей Собянин во время интервью генеральному директору МИА Россия сегодня Дмитрию Киселеву
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Москвы не хотят сценария по коронавирусу, как в других странах, с введением войск, те меры, которые принимаются сейчас по ограничениям, достаточны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Так, как действуют (власти) во многих других, не везде, но во многих других крупных городах, ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи", - отметил мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМосква
Популярные комментарии
Чего-то х*янина понесло совсем... 😢
23 апреля, 18:38
РБРоман Безымянный
1210002
А там и до гражданской войны не далеко.!.Готов ли ли этот персонаж к такому развитию событий?! Нервишки у людей и так на пределе, а если еще и вояками начнут разгонять по норам-ХЗ, куда это приведет....
23 апреля, 19:10
smirnov630
900003
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