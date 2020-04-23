Собянин: власти Москвы не хотят сценария по COVID-19 с введением войск

"Так, как действуют (власти) во многих других, не везде, но во многих других крупных городах, ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи", - отметил мэр.