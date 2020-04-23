Собянин: власти Москвы не хотят сценария по COVID-19 с введением войск

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Власти Москвы не хотят сценария по коронавирусу, как в других странах, с введением войск, те меры, которые принимаются сейчас по ограничениям, достаточны, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Так, как действуют (власти) во многих других, не везде, но во многих других крупных городах, ситуация несколько отличается, сначала там вводят очень мягкие демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого сценария, поэтому у нас оптимальный режим самоизоляции, который установлен в Москве и которого придерживаются москвичи", - отметил мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.