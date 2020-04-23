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2020-04-23T18:11
https://ria.ru/20200423/1570481032.html
МВД опровергло информацию о группах безработных грабителей в Подмосковье
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РИА Новости

МВД опровергло информацию о группах безработных грабителей в Подмосковье

18:11 23.04.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В МВД опровергли информацию о безработных, избивающих женщин и пожилых людей около аптек и магазинов, сообщили РИА Новости в подмосковном главке ведомства.
"В настоящее время в мессенджерах распространяются недостоверные сведения о том, что различные группы граждан, оставшихся без работы, избивают, а также грабят женщин и пожилых людей возле супермаркетов и аптек. ГУ МВД России по Московской области официально заявляет, что данные сообщения не соответствуют действительности и носят фейковый характер", - цитирует ведомство слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.
Она добавила, что подобных фактов на территории Подмосковья не было зарегистрировано.
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Московская область (Подмосковье)Татьяна ПетроваПроисшествия
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