Названы "лучший друг" и "худший враг" коронавируса

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Живучесть коронавируса на различных предметах, включая дверные ручки и кнопки лифтов, зависит от влажности воздуха и этих поверхностей, написал в фейсбуке заведующий Лабораторией молекулярных технологий в Институте биоорганической химии РАН Всеволод Белоусов.
Как отметил ученый, SARS-CoV-2 относится к так называемым оболочечным вирусам.
"Это значит, что свежеупакованная частица вируса, отшнуровываясь от зараженной клетки, окружает себя мембраной клетки-хозяина, предварительно загрузив в эту мембрану вирусные белки, необходимые для заражения следующей клетки", — говорится в посте.
Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно. Главный друг вируса — это влага, добавил он.
"Вирус не может жить не во влажной среде. Высыхание убивает его столь же эффективно, как и детергент или спирт. Именно поэтому путь передачи вируса называется воздушно-капельный. В воздухе летают не частицы вируса, а микроскопические капли, каждая из которых содержит сотни и тысячи вирусных частиц", — указал он.
Поэтому, чем выше влажность воздуха, тем больше шанс заразиться, а "убить" коронавирус можно, высушив его, например с помощью проветривания.
"Если больной человек послюнявил палец, потом нажал на кнопку лифта, а вскоре после этого вы нажали на ту же кнопку и поковыряли нос, шансы есть. Если он подышал на кнопку, а вы спустя несколько минут нажали и ковырнули, то уже вряд ли", — считает ученый.
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Белоусов заметил, что такие жидкости, как слюна, содержат большое количество белков, которые удерживают влагу. Поэтому выделения изо рта или носа больного человека долго высыхают на поверхностях, а вирус в них остается активным.
"Шансы заразиться с поверхности сухих предметов очень малы, это не основной путь передачи. Но руки мыть надо. Мало ли кто плюнул на вашу дверную ручку", — написал ученый.
Он добавил, что шансы заразиться коронавирусом на расстоянии нескольких метров "мизерны", а маски еще больше снижают их.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, свыше 175 тысяч умерли.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция и Германия.
Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек (большинство их них в столице), 555 погибли, более 4890 вылечились. Второй день подряд прирост числа инфицированных снижается: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, сегодня зафиксировано 4774 новых пациента.
В большинстве регионов страны действует режим изоляции для всех, в Москве, помимо этого, введена система пропусков. Власти призывают россиян не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.