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Распространение нового коронавируса
2020-04-23T19:10
https://ria.ru/20200423/1570480960.html
Названы "лучший друг" и "худший враг" коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

Названы "лучший друг" и "худший враг" коронавируса

18:11 23.04.2020 (обновлено: 19:10 23.04.2020)
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Живучесть коронавируса на различных предметах, включая дверные ручки и кнопки лифтов, зависит от влажности воздуха и этих поверхностей, написал в фейсбуке заведующий Лабораторией молекулярных технологий в Институте биоорганической химии РАН Всеволод Белоусов.
Как отметил ученый, SARS-CoV-2 относится к так называемым оболочечным вирусам.
"Это значит, что свежеупакованная частица вируса, отшнуровываясь от зараженной клетки, окружает себя мембраной клетки-хозяина, предварительно загрузив в эту мембрану вирусные белки, необходимые для заражения следующей клетки", — говорится в посте.
Белоусов объяснил, что мембрана клетки представляет собой липидный бислой, главным врагом которого является мыло или любое другое моющее средство — они убивают вирус мгновенно. Главный друг вируса — это влага, добавил он.
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"Вирус не может жить не во влажной среде. Высыхание убивает его столь же эффективно, как и детергент или спирт. Именно поэтому путь передачи вируса называется воздушно-капельный. В воздухе летают не частицы вируса, а микроскопические капли, каждая из которых содержит сотни и тысячи вирусных частиц", — указал он.
Поэтому, чем выше влажность воздуха, тем больше шанс заразиться, а "убить" коронавирус можно, высушив его, например с помощью проветривания.
"Если больной человек послюнявил палец, потом нажал на кнопку лифта, а вскоре после этого вы нажали на ту же кнопку и поковыряли нос, шансы есть. Если он подышал на кнопку, а вы спустя несколько минут нажали и ковырнули, то уже вряд ли", — считает ученый.
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Белоусов заметил, что такие жидкости, как слюна, содержат большое количество белков, которые удерживают влагу. Поэтому выделения изо рта или носа больного человека долго высыхают на поверхностях, а вирус в них остается активным.
"Шансы заразиться с поверхности сухих предметов очень малы, это не основной путь передачи. Но руки мыть надо. Мало ли кто плюнул на вашу дверную ручку", — написал ученый.
Он добавил, что шансы заразиться коронавирусом на расстоянии нескольких метров "мизерны", а маски еще больше снижают их.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более двух с половиной миллионов человек, свыше 175 тысяч умерли.
На первом месте по количеству жертв и заразившихся остаются Соединенные Штаты, там действует режим крупного бедствия. В список наиболее подверженных коронавирусу государств также входят Испания, Италия, Франция и Германия.
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Общее количество заразившихся коронавирусом в России достигло 62 773 человек (большинство их них в столице), 555 погибли, более 4890 вылечились. Второй день подряд прирост числа инфицированных снижается: во вторник, 21 апреля, сообщалось о 5642 новых случаях, в среду — о 5236, сегодня зафиксировано 4774 новых пациента.
В большинстве регионов страны действует режим изоляции для всех, в Москве, помимо этого, введена система пропусков. Власти призывают россиян не покидать свои дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию не менее метра от других людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Боиться мыла, но мыло без воды натирать что ли. Если бы было все так просто уже давно все бы закончилось. Все правду сказать боятся, ждали конца света, вот он пришел без мыла.
23 апреля, 20:07
Валера Иванов
1821110
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