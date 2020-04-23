Денис Паслер: пандемия не остановила развитие Оренбуржья

О мерах по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции и продолжении реализации в новых условиях социально-экономических проектов в Оренбургской области РИА Новости рассказал губернатор региона Денис Паслер

- Денис Владимирович, какова сейчас обстановка в области в связи с распространением новой коронавирусеной инфекции?

- По данным на 23 апреля у нас в регионе 432 случая коронавируса. Сорок заболевших за последние сутки. Но при этом хорошая динамика по выписке: десять человек за те же сутки выписали и они отправились домой. Уже сорок оренбуржцев благодаря своевременной помощи медиков победили COVID-19. Двоих мы, к сожалению, потеряли.

Мы сейчас увеличили количество ежедневных тестов на коронавирус в регионе. В сутки делаем уже почти две тысячи тестов. Всего с начала борьбы с пандемией сделали уже более 24 тысяч исследований.

- Сообщалось о случаях заражения в общежитии и заносе коронаврисуной инфекции в больницу в Ясненском городском округе и ЗАТО "Комаровский" на территории округа. Что предпринимается для локализации этого очага?

- Еще в понедельник вечером мы на оперативном штабе приняли решение закрыть на карантин Ясный и ЗАТО "Комаровский". До 4 мая въезд и выезд на территорию этих муниципальных образований закрыт. Пропускают только машины экстренных служб, медиков и грузовики с товарами первой необходимости.

За время карантина медики смогут провести диагностику и обеспечить лечение зараженных. Все, у кого болезнь нашли, уже получают лечение. Сейчас медики отрабатывают их контакты.

Напоминаю, что жители должны вызывать врача на дом при появлении первых признаков респираторного заболевания и без реальной необходимости не покидать свои дома.

- К вам поступают обращения жителей, предлагающих закрыть все производства не только в карантинной зоне, но и по всей области, и даже закрыть въезд в регион.

- Есть такая позиция. Но есть и другая: почему нам не дают работать, ведь мы соблюдаем все санитарные требования и следим за социальной дистанцией. Наверное, легче всего было вообще всё позакрывать. Но мы стараемся дать оренбуржцам возможность работать и зарабатывать. И полагаемся на сознательность наших работодателей и жителей.

Что касается закрытия региона, то, действительно, почти 75% от общего числа выявленных случаев заболевания – завозные. Остальные – контактные. Потому мы и установили жесткий въездной контроль на дорогах и вокзалах, всех отправляем на домашний карантин. Но закрывать регион нецелесообразно хотя бы потому, что большинство приезжающих – оренбуржцы, которые возвращаются домой с вахты или из командировки. Студенты возвращаются к родителям, пока закрыты общежития в их вузах.

С пятницы по моему поручению медики ужесточают проверки на границах региона. Тестировать будем не просто прибывающих из неблагополучных по COVID-19 территорий, а вообще всех прибывающих.

- Какова обстановка с реализацией социально-экономических проектов? Известно, что в регионе начались весенне-полевые работы.

- Да, и по погодным условиям техника в поля вышла немного раньше обычного. Но хозяйства Оренбуржья были полностью готовы к этой работе. Готовность пашни - 75% всех плановых площадей. В 11 районах уже начался сев яровых культур.

Напомню, что общий объем господдержки сельского хозяйства региона на этот год - 3,1 миллиарда рублей, не считая программы "Комплексное развитие сельских территорий". Для села это станет главным источником социального и пространственного развития. По программе будем ремонтировать и строить дороги, водопроводы и другие инженерные сети, социальные объекты. Большую долю в программе занимает улучшение жилищных условий сельчан. В этом году планируем ввести на селе около 5 тысяч квадратных метров жилья. Всего на программу комплексного развития села только на этот год выделено более полумиллиарда рублей.

В этом году запланировано строительство и реконструкция более чем 30 объектов социальной сферы. Начнется строительство новой областной детской больницы, будут сданы 10 ФАПов. Приступим к проектным работам по реконструкции поликлиники в райцентре Сакмара и четырех врачебных амбулаторий в Оренбургском и Сакмарском районах.

В планах на этот год - ввод в эксплуатацию трех школ в общей сложности на 1549 мест в областном центре, Оренбургском и Пономаревском районах. Также начнем строить еще одну школу на 500 мест в Оренбургском районе. Кроме того, будут спроектированы 5 школ - в Оренбурге и Бузулуке. Закончим строительство 7 детских садов на 1220 мест. Начнется подготовка проектов еще 6 детсадов на 1320 мест. География – Оренбург, Абдулинский городской округ, Шарлыкский и Оренбургский районы.

В этом году будет сдан Культурно-досуговый центр в поселке Пригородный Оренбургского района и реконструированный Дом культуры в селе Красный Коммунар Сакмарского района. Завершится строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для студентов учебных заведений культурного профиля. Также скоро начнется реконструкция Ледового дворца "Звездный" в Оренбурге.

- Еще одна актуальная тема для всех регионов - дороги и городское благоустройство.

- В 2020 году дорожный фонд Оренбургской области составляет 12,9 миллиарда рублей, которые тратятся на содержание и ремонт существующих дорог, а также строительство новых. Из этой суммы на реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлено 4 миллиарда рублей.

Всего будет отремонтировано около 350 километров автодорог, в том числе в рамках нацпроекта БКАД – около двухсот километров. Уже в работе дороги Орск - Новоорск, Гай - Ириклинский, участок Бузулук - Бугуруслан, автодороги Бугульма - Уральск, трасса Оренбург - Беляевка. Плюс идут дорожные работы в Оренбурге. Весь сезон по сути еще впереди.

Безусловно, в этом году мы продолжим работу по программе "Комфортная городская среда". Всего планируется благоустроить пять дворов и 29 общественных пространств в 26 муниципалитетах. Например, в Бузулуке будет обновлено пешеходное пространство на улице Ленина.