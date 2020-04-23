В Сочи частично эвакуировали торговый центр из-за "минирования"

По его словам, инцидент произошел днем в четверг в торговом центре "Александрия" недалеко от железнодорожного вокзала в центре Сочи.

"Поступило сообщение об имеющейся угрозе (взрыва) одного из административных зданий в городе Сочи. На место прибыли все оперативные службы, с собакой обследовали территорию. Ничего угрожающего жизни и здоровью обнаружено не было. Эвакуация проводилась частично, так как торговый центр открыт не полностью, только некоторые магазины", - сообщил представитель ведомства.