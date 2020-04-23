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75 лет Великой Победы
2020-04-23T18:06
https://ria.ru/20200423/1570480693.html
Москва призвала Чехию к диалогу по вопросу сноса памятника Коневу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569894352_0:161:3067:1886_1036x0_80_0_0_876d7e4b2be35f3da89ed404faf3a377.jpg
РИА Новости

Москва призвала Чехию к диалогу по вопросу сноса памятника Коневу

18:06 23.04.2020
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© REUTERS / David W CernyДемонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
© REUTERS / David W Cerny
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва призывает Чехию к исполнению двустороннего договора, предписывающего сохранность воинских памятников, и готова к предметному диалогу с чешскими властями по проблеме сноса монумента маршалу Ивану Коневу, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что снос памятника Коневу является явным нарушением основополагающего для двусторонних отношений российско-чешского договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, который предписывает сторонам обеспечивать сохранность и уход за воинскими памятниками, а также предоставлять доступ к ним.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
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Чешский эксперт посчитала снос памятника Коневу уголовным преступлением
"Произвольный демонтаж монумента не вписывается в добросовестное исполнение обязательств, касающихся ухода за памятником и его сохранения. Учитывая необходимость обеспечения доступа к монументу, вопрос его местонахождения не должен был решаться в одностороннем порядке. Статьей 5 договора предусмотрен обширный механизм консультаций на различных уровнях, его можно было бы задействовать в этой связи. Мы призываем партнеров вернуться к выполнению упомянутого договора в полном объеме, готовы к предметному диалогу с чешской стороной по этой проблеме, которая, конечно, отягощает двусторонние отношения", - заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что обязанность надлежащего исполнения этого документа, который ратифицирован Чешской Республикой, лежит на правительстве этой страны. "Ссылки на положения внутреннего права, как и на решения местных органов, в качестве оправдания для невыполнения договора недопустимы. Власти Чехии не только не приняли меры по предотвращению противоправных действий руководства городского района Прага-6, но и попустительствовали им. Вопрос, в чьей собственности находится памятник, в данном контексте значения не имеет", - указала Захарова.
Демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге
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Лавров рассказал о деталях сноса памятника Коневу в Праге
Власти района Прага-6, реализуя свое решение от 12 сентября 2019 года, демонтировали 3 апреля памятник Коневу, который был установлен в этом районе. По словам инициатора сноса памятника, старосты (главы) района 36-летнего Ондржея Коларжа, монумент передается в музей истории ХХ века. Комментируя эти действия, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал их "возмутительными и циничными". В главном следственном управлении СК РФ было возбуждено уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенных публично.
Памятник Маршалу Коневу в Праге
15 апреля, 09:22
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