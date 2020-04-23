Москва призвала Чехию к диалогу по вопросу сноса памятника Коневу

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Москва призывает Чехию к исполнению двустороннего договора, предписывающего сохранность воинских памятников, и готова к предметному диалогу с чешскими властями по проблеме сноса монумента маршалу Ивану Коневу, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Она напомнила, что снос памятника Коневу является явным нарушением основополагающего для двусторонних отношений российско-чешского договора о дружественных отношениях и сотрудничестве от 1993 года, который предписывает сторонам обеспечивать сохранность и уход за воинскими памятниками, а также предоставлять доступ к ним.

"Произвольный демонтаж монумента не вписывается в добросовестное исполнение обязательств, касающихся ухода за памятником и его сохранения. Учитывая необходимость обеспечения доступа к монументу, вопрос его местонахождения не должен был решаться в одностороннем порядке. Статьей 5 договора предусмотрен обширный механизм консультаций на различных уровнях, его можно было бы задействовать в этой связи. Мы призываем партнеров вернуться к выполнению упомянутого договора в полном объеме, готовы к предметному диалогу с чешской стороной по этой проблеме, которая, конечно, отягощает двусторонние отношения", - заявила Захарова

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что обязанность надлежащего исполнения этого документа, который ратифицирован Чешской Республикой, лежит на правительстве этой страны. "Ссылки на положения внутреннего права, как и на решения местных органов, в качестве оправдания для невыполнения договора недопустимы. Власти Чехии не только не приняли меры по предотвращению противоправных действий руководства городского района Прага-6, но и попустительствовали им. Вопрос, в чьей собственности находится памятник, в данном контексте значения не имеет", - указала Захарова.